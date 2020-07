Cinque Terre, coppia gay insultata e aggredita dopo bacio in stazione

Una coppia omosessuale è stata insultata e aggredita alla stazione di Vernazza, alle Cinque Terre. La coppia di trentenni, residenti a Bologna, nel pomeriggio di giovedì 2 luglio era in attesa del treno quando quattro coetanei, notando i due che si baciavano, si sono avvicinati iniziando a insultarli pesantemente. Uno di loro ha dato un pugno in faccia a uno dei ragazzi bolognesi, colpendolo tra lo zigomo e l'orecchio destro. “Altri insulti e qualche schiaffo”, secondo la ricostruzione de Il Secolo XIX, poi il gruppetto è fuggito salendo sul treno delle 16.16 per La Spezia, tenuto fermo in stazione per oltre mezz'ora dalle forze dell'ordine nel tentativo di individuarli, senza successo.

La caccia al branco

La ricerca si è estesa poi alla città ligure dove sono state visionate le immagini delle telecamere della stazione per arrivare ai responsabili dell'aggressione omofoba. Ora, come riporta Il Secolo XIX, è in corso una vera e propria caccia al branco.