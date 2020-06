Meteo, le previsioni di venerdì 19 giugno. VIDEO

E’ un mese di giugno senza mezze misure: dopo la lunga serie di piogge e temporali è arrivato ora il momento della vera estate. Sarà un passaggio graduale ma inarrestabile. Dal weekend e per tutta la prossima settimana ci attendiamo tanto sole e temperature in netto aumento (oltre i 30 gradi in Sicilia)

Finalmente buone notizie dal meteo: l'ondata di instabilità che ha caratterizzato il tempo per molti giorni si sta per esaurendo. Dall'oceano Atlantico e in parte del Nord Africa sta avanzando l'anticiclone pronto a riportare un tempo più stabile e caldo. Venerdì sarà una giornata in prevalenza soleggiata al Centro-Sud con temporali relegati alle Alpi e Prealpi (ma attenzione a qualche sconfinamento in pianura) Le temperature massime torneranno a toccare punte di 28-29 gradi su molte zone della Pianura Padana, della Toscana, del Lazio, della Puglia e della Calabria.

Weekend estivo

Nel corso del fine settimana l'anticiclone delle Azzorre comincerà ad espandersi con maggior decisione sul bacino del Mediterraneo. Sabato e domenica saranno due giornate in prevalenza soleggiate, con qualche occasionale temporale pomeridiano che potrà formarsi sulle Alpi e sui rilievi centrali e meridionali. Temperature in ulteriore aumento con caldo gradevole su tutto il Paese.

Le previsioni al Nord

Tanto sole lungo le coste e le zone di pianura. Sui rilievi è prevista una maggiore instabilità con rovesci e temporali pomeridiani. Entro sera possibili piogge sulle pianure venete e friulane. Massime fino a 26 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata di sole e clima gradevole. Più nuvoloso sulla Sardegna con possibili brevi piogge. Altrove clima secco e molto mite con valori massimo fino a 27 gradi.

Le previsioni al Sud

Alta pressione e bel tempo anche sulle regioni meridionali. Maggiore nuvolosità nell’entroterra campano, lungo l’Appennino ma senza piogge significative. Soleggiato in Sicilia, dove le temperature potranno superare i 30 gradi.