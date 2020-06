Perugia, ragazza di 15 anni denuncia violenza in centro città

La giovane ha detto di essere stata violentata nella notte tra il 10 e l’11 giugno. Come riportano alcuni giornali locali, tra cui la Nazione, è ora ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni. Avrebbe già identificato il suo presunto aggressore: sarebbe un giovane con cui era uscita quella sera

Una quindicenne ha denunciato di essere stata violentata nella notte tra il 10 e l’11 giugno, mentre si trovava nel centro storico di Perugia. Come riportano alcuni giornali, tra cui La Nazione, la ragazza è ora ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni e per ricostruire quanto successo sono in corso indagini da parte dei carabinieri. La giovane avrebbe già identificato il suo presunto aggressore: si tratterebbe di un giovane, poco più grande di lei, con cui quella sera aveva bevuto qualcosa e fatto una passeggiata nel centro cittadino.

Il racconto della ragazza

La giovane è stata soccorsa da un'ambulanza nel cuore del centro storico perugino. Portata in ospedale, ha raccontato ai medici della violenza ed è stato quindi attivato il percorso protetto del 'codice rosa' con l'intervento dei carabinieri. Sentita dai militari, la 15enne avrebbe raccontato di aver bevuto qualcosa e passeggiato con il ragazzo. Quello che sarebbe successo dopo è ancora al vaglio del personale dell'Arma.