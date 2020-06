Banksy, ritrovata la porta rubata al Bataclan

Un'opera d'arte in strada

La porta del Bataclan impreziosita da Banksy non era stata rimossa e conservata in un luogo più sicuro per permetterle di esprimere appieno il senso di opera d'arte urbana. In un post su Facebook, lo staff del teatro aveva scritto: "Crediamo che questa opera avrebbe potuto avere senso solo in questo luogo. Ed è per questo motivo che volevamo lasciarla, libera, per la strada, accessibile a tutti". Il 13 novembre 2015 al Bataclan sono morte 90 persone a causa di un attacco terroristico.