Coronavirus, la raccolta fondi dei Della Valle "Siamo con voi"

Raccolti finora oltre 9 milioni e 500mila euro. Il fondo è stato istituito presso il Dipartimento della Protezione civile dalla famiglia di imprenditori, che ha avviato la raccolta donando 5 milioni. “Il loro altruismo e il loro coraggio - si legge nel manifesto dell'iniziativa - non saranno mai dimenticati e rimarranno per sempre un esempio per tutti noi”