Lampedusa, in fiamme i cimiteri dei barconi di migranti: VIDEO

I vecchi barconi utilizzati dai migranti per arrivare fino a Lampedusa, stoccati in due zone dell'isola, sono stati dati alle fiamme. I roghi sono divampati nell'area attigua al campo sportivo e nel deposito di Capo Ponente. Le colonne di fumo hanno invaso l'isola e per tutta la notte l'hanno avvolta in una spessa coltre nera. Le fiamme sono state domate solo parecchie ore dopo.





Incendi di origine dolosa

A rallentare le operazioni di spegnimento, da parte dei 15 pompieri in servizio, anche un problema tecnico: alle 5 di mattina è finita l'acqua a disposizione del distaccamento aeroportuale dell'isola. I vigili del fuoco iniziato dunque a riempire le autobotti direttamente dal mare e solo all'alba hanno ultimato le operazioni di spegnimento. Nessun dubbio sul fatto che i due incendi siano di natura dolosa.