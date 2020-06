234.531 casi totali, 33.774 decessi: 85 i morti nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 in meno rispetto a ieri e il totale scende a 316. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.886 persone, in totale sono 163.781. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 65.028 tamponi

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 234.531. Le vittime, in totale, sono 33.774, con 85 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 518 casi, di cui 402 in Lombardia e 49 in Piemonte. Le persone attualmente positive sono 36.976. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I NUMERI DELL'ITALIA: GRAFICHE - LO SPECIALE).

Guariti e tamponi approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.886, per un totale di 163.781. Continuano inoltre a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 316, cioè 22 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 5.301 (-202). Sono invece 31.359 le persone in isolamento domiciliare (-1.229). I tamponi sono finora 4.114.572, in aumento di 65.028 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.565.258, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.



I dati regione per regione approfondimento Coronavirus Italia, 234.531 positivi. 33.774 i morti. FOTO Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, gli attualmente positivi sono:

19.853 in Lombardia

3.927 in Piemonte

2.512 in Emilia-Romagna

1.229 in Veneto

857 in Toscana

244 in Liguria

2.710 nel Lazio

1.293 nelle Marche

774 in Campania

846 in Puglia

123 nella Provincia autonoma di Trento

872 in Sicilia

180 in Friuli Venezia Giulia

670 in Abruzzo

101 nella Provincia autonoma di Bolzano

29 in Umbria

67 in Sardegna

10 in Valle d'Aosta

97 in Calabria

122 in Molise

18 in Basilicata.

Le vittime Quanto alle vittime, se ne registrano:

16.222 in Lombardia

3.927 in Piemonte

4.167 in Emilia-Romagna 1.938 in Veneto

1.063 in Toscana

1.486 in Liguria 754 nel Lazio

989 nelle Marche

425 in Campania

521 in Puglia

464 nella Provincia autonoma di Trento

276 in Sicilia

338 nel Friuli Venezia Giulia

415 in Abruzzo

292 nella Provincia autonoma di Bolzano

76 in Umbria 76

131 in Sardegna 131

143 Valle d'Aosta

97 in Calabria

23 in Molise

27 in Basilicata 27.