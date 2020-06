Il giornalista e senatore ex 5 Stelle, oggi al Gruppo Misto, è stato colpito da un'automobile guidata da una 77enne in piazza Lauro de Bosis. È stato soccorso e trasportato al policlinico in codice rosso. Dopo gli accertamenti medici, secondo quando apprende l'Agi, le sue condizioni non sono state ritenute gravi: ha subìto solo una ferita da suturare a una mano

Incidente stradale oggi alle 15 per Gianluigi Paragone, giornalista e senatore ex 5 Stelle, oggi al Gruppo Misto. Il politico, mentre era a bordo del suo scooter, è stato colpito in piazza Lauro de Bosis, a Roma, da un'automobile guidata da una 77enne.

Una ferita a una mano

Paragone è stato soccorso e trasportato al policlinico Gemelli in codice rosso. Dopo gli accertamenti medici, secondo quando apprende l'Agi, le sue condizioni non sono state ritenute gravi: ha subìto solo una ferita da suturare a una mano. Verrà comunque trattenuto in osservazione. Sul posto gli agenti del Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale.