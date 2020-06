Meteo, le previsioni di mercoledì 3 giugno. VIDEO

In arrivo un forte peggioramento al Nord con piogge già nel pomeriggio in vaste zone. Al Centro sarà bello al mattino ma in serata non sono esclusi piovaschi provenienti dalla perturbazione presente nelle regioni settentrionali. Al Sud tempo in gran parte soleggiato salvo qualche isolato temporale nelle zone appenniniche

Al Nord arriva l’atteso peggioramento, con i primi temporali su Alpi e Prealpi già nel primo pomeriggio e ulteriori rovesci in vaste zone tra sera e notte. Al Centro soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale sull'Appennino in locale propagazione sull'Adriatico. Al Sud tempo in gran parte soleggiato, salvo qualche isolato temporale nelle zone appenniniche. Sono queste le previsioni per mercoledì 3 giugno (PREVISIONI METEO).

Il tempo al Nord

Tempo in netto peggioramento al Nord. Dopo un avvio di giornata stabile e soleggiato, al pomeriggio sono previsti temporali anche intensi in diverse zone, specie quelle dell’arco alpino e nelle pianure del triveneto. A Milano, in mattinata, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio. In serata previsti addensamenti con deboli piogge. Durante la giornata la temperatura massima sarà di 27°C, la minima di 15°C. A Torino nubi in aumento dal pomeriggio, fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Nel capoluogo piemontese la massima sarà di 26°C, la minima di 13°C.

Il tempo al Centro

Al Centro la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con sole prevalente, almeno in mattinata. Nel pomeriggio isolati temporali tra Viterbese, Aquilano e Isernino. A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, possibile qualche nuvola in serata ma non sono previste piogge. Massima di 26°C, la minima di 13°C. A Firenze situazione piuttosto simile, con la temperatura massima di 27°C e la minima di 15°C.

Il tempo al Sud

Per quanto riguarda invece il Sud, possibili addensamenti e qualche temporale lungo gli Appennini, mentre sarà prevalentemente bello e soleggiato sul resto delle regioni. A Napoli tempo sereno e temperature gradevoli che oscilleranno tra i 16 e i 24°C. Pressoché identica la situazione a Palermo, dove prevarrà il sole per l’intera giornata e il termometro varierà tra il 17 e i 24°C.