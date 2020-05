Coronavirus, Ricciardi: "Numeri Lombardia inducono ancora a prudenza"

Il consigliere del ministro della Salute avverte: "Dove la circolazione del virus è ancora intensa bisogna essere prudenti". Il patentino di immunità? "Inattuabile". Mentre sulla possibile seconda ondata in autunno, l'esperto chiarisce: "Solitamente accade per tutti i virus che colpiscono le vie respiratorie. Per questo non dobbiamo farci cogliere impreparati"

"Il trend generale è sicuramente positivo, e stanno andando nella giusta direzione anche regioni come Liguria e Piemonte. I numeri della Lombardia inducono però ancora alla prudenza". A dirlo è Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute e docente di Igiene alla Cattolica, in una intervista a La Stampa. L’esperto ribadisce che "dove la circolazione del virus è ancora intensa bisogna essere prudenti, quindi per la Lombardia un po' di attendismo non guasterebbe. Ma le mie sono considerazioni scientifiche, poi spetta alla politica decidere in base ad altre considerazioni sociali ed economiche" (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - IL MONITORAGGIO DELL'ISS).