Le previsioni meteo del weekend dal 23 al 24 maggio

Saranno due giorni di tempo prevalentemente stabile. Qualche nube e qualche locale pioggia si concentreranno soprattutto in qualche area a Nord. Temperature in aumento con massime generalmente comprese tra i 23 e i 29 gradi

Quello di sabato 23 e domenica 24 maggio sarà un weekend prevalentemente stabile. Qualche nube e qualche locale pioggia si concentreranno soprattutto in qualche area a Nord e specie nella giornata di sabato, per il resto sarà bel tempo. Temperature in aumento con massime generalmente comprese tra i 23 e i 29 gradi ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni di sabato 23 maggio

Le previsioni al Nord

Variabile al Nord. Al mattino nubi e possibilità di precipitazioni sulle regioni del Nord Est e sul Piemonte, sereno altrove. Nel pomeriggio perturbazioni in arrivo sulle Alpi occidentali con acquazzoni e temporali, locali piogge sull'Alto Adige, asciutto sul resto dell’area. In serata temporali sul settore alpino e locali precipitazioni sparse su gran parte delle regioni. Temperature in aumento con massime comprese tra i 25 e i 29 gradi. Venti deboli o moderati da Sud e mari poco mossi. Parzialmente nuvoloso a Milano e Torino, con temperature di 29 e 23 gradi.

Le previsioni al Centro

Sole al Centro. Cieli sereni dal mattino su tutte le regioni. Condizioni di stabilità che si rinnoveranno nel pomeriggio, in cui si vedranno locali addensamenti solo sull’Abruzzo. Asciutto e sereno anche in serata. Temperature in aumento con massime comprese tra i 27 e i 29 gradi. Venti moderati di direzione variabile e mari poco mossi. Qualche nube a Roma e Firenze, con temperature di 29 e 28 gradi.

Le previsioni al Sud

Sereno anche al Sud. Sole prevalente su tutte le regioni al mattino. Nel pomeriggio ancora bel tempo e condizioni stabili. Nessuna variazione prevista per la sera, con cieli prevalentemente sereni su tutti i settori. Temperature stabili con massime comprese tra i 23 e i 27 gradi. Venti moderati da Ovest e mari poco mossi o localmente mossi. Sole a Napoli e Palermo e temperature di 26 e 25 gradi.

Le previsioni di domenica 24 maggio

Le previsioni al Nord

Prevalentemente stabile al Nord. Al mattino nubi previste sulle regioni del Nord Est e qualche precipitazione attesa sull’Emilia Romagna, stabile altrove. Nel pomeriggio ci saranno poche nubi e ampie schiarite su tutta l’area. In serata nubi alternate a schiarite con tempo asciutto su tutte le regioni. Temperature stazionarie con massime comprese tra i 23 e i 27 gradi. Venti moderati da Sud Est e mari da mossi a molto mossi. Parzialmente nuvoloso a Milano e Torino, con temperature di 25 e 21 gradi.

Le previsioni al Centro

Nubi al Centro. Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, su tutta l’area, con qualche debole pioggia sulle Marche. Nel pomeriggio ancora nuvoloso su tutte le regioni, con ampie schiarite attese solo nel Lazio. In serata i cieli saranno sereni o poco nuvolosi. Temperature in calo con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Venti deboli o moderati da Nord Est e mari poco mossi o localmente mossi. Parzialmente nuvoloso e 27 gradi a Roma, possibilità di pioggia e 26 gradi a Firenze.

Le previsioni al Sud

Prevalentemente sereno al Sud. Cieli sereni su tutta l’area al mattino, con qualche addensamento solo tra Campania e Molise. Nel pomeriggio sole su tutte le regioni. Anche in serata poche nubi e tempo asciutto. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Temperature stabili con massime comprese tra i 23 e i 27 gradi. Venti deboli o moderati da Nord Ovest e mari da mossi a molto mossi. Qualche nube e 26 gradi sia a Napoli che a Palermo.