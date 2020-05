Meteo, le previsioni di venerdì 22 maggio

L’alta pressione garantisce bel tempo su tutta la penisola italiana, a eccezione di qualche nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di Nord Ovest, specie in mattinata e frequenti velature in transito altrove. Clima estivo al Centro-Nord e temperature in aumento al Sud. Venti settentrionali

Venerdì 22 maggio è atteso bel tempo su tutta la penisola italiana, a eccezione di qualche nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di Nord Ovest, specie in mattinata e frequenti velature in transito altrove. L’alta pressione sul Paese garantisce una giornata soleggiata con cielo sereno o localmente nuvoloso su tutte le regioni. Clima estivo al Centro-Nord e temperature in aumento al Sud. Venti settentrionali (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Al Nord sono previste generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio cielo a tratti coperto in Piemonte. Clima caldo, anche estivo. Venti deboli e mari da poco mossi a quasi calmi. Valori massimi delle temperature oltre i 25-26°C su gran parte delle regioni. A Milano e Torino cielo sereno con qualche velatura e una massima di 27 gradi.

Le previsioni al Centro

La presenza dell'alta pressione garantisce al Centro Italia una giornata ampiamente soleggiata su tutte le regioni, con il sole che dovrebbe splendere indisturbato in un cielo sereno o al più poco nuvoloso. Sono attese frequenti nuvole alte di passaggio. Venti dai quadranti settentrionali, generalmente di debole intensità. Clima estivo in Toscana e Lazio con punte massime di 27°C, qualche grado in meno altrove. A Roma cielo limpido e 28 gradi di massima. 28 gradi anche a Firenze, con qualche nuvola di passaggio.

Le previsioni al Sud

Torna il bel tempo anche su tutte le regioni del Sud. Ovunque sole prevalente e un cielo sereno o con poche nubi sparse. Venti da Nord, Mar Ionio molto mosso. Qualche innocuo addensamento è atteso sulla Calabria. Valori massimi fino a 25°C in Campania, spesso sotto i 22°C altrove. A Napoli 26 gradi di massima e cielo sereno, così come a Palermo, dove la massima attesa è di 23 gradi.