Coronavirus, il bollettino della protezione civile del 18 maggio

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.150, per un totale di 127.326. Continuano inoltre a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 749, 13 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 10.207 10.311 (-104). Sono invece 55.597 le persone in isolamento domiciliare (-1.681). Per quanto riguarda i tamponi eseguiti, sono 3.041.366 in totale (+36.406). Sono invece 1.959.373 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

I dati regione per regione

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, le persone attualmente positive sono:



27.073 in Lombardia

9.874 in Piemonte

5.525 in Emilia-Romagna

4.004 in Veneto

2.573 in Toscana

2.339 in Liguria

3.826 nel Lazio

2.315 nelle Marche

1.673 in Campania

248 nella Provincia autonoma di Trento

1.995 in Puglia

1.539 in Sicilia

621 in Friuli Venezia Giulia

1.413 in Abruzzo

307 nella Provincia autonoma di Bolzano

77 in Umbria

380 in Sardegna

60 in Valle d'Aosta

401 in Calabria

93 in Basilicata

217 in Molise

Le vittime

Quanto alle vittime, se ne registrano:



15.543 in Lombardia

3.632 in Piemonte

3.986 in Emilia-Romagna

1.803 in Veneto

989 in Toscana

1.367 in Liguria

628 nel Lazio

984 nelle Marche

399 in Campania

453 nella Provincia autonoma di Trento

471 in Puglia

267 in Sicilia

320 Friuli Venezia Giulia

388 in Abruzzo

291 nella Provincia autonoma di Bolzano

73 in Umbria

126 in Sardegna

143 in Valle d'Aosta

95 in Calabria

27 in Basilicata

22 in Molise