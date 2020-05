Meteo, le previsioni di giovedì 14 maggio. VIDEO

L’Italia è contesa da una serie di perturbazioni atlantiche che interessano il Nord e l’anticiclone africano che si espande al Centro Sud. E’ un Paese diviso a metà dal punto di vista meteo con piogge anche forti al Nord Ovest e punte di 38 gradi nel palermitano con venti e sabbia proveniente dal deserto algerino.

Le previsioni al Nord

Cielo irregolarmente nuvoloso, ma con schiarite anche ampie. Fino al tardo pomeriggio la probabilità di piogge sarà piuttosto bassa e limitata alle aree alpine occidentali. Tra sera e notte è atteso un marcato peggioramento con piogge, rovesci e temporali a partire dalle aree di pianura del Nord Ovest in spostamento su Emilia e Veneto. Temperature miti e comprese tra 22 e 25 gradi.

Le previsioni al Centro

La giornata sarà abbastanza soleggiata, con della nuvolosità alta che renderà il cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Venti di scirocco sull’area tirrenica. Possibili temporali sui rilievi della Toscana, soprattutto settentrionale. Temperature in ulteriore aumento con punte di 31-32 gradi.

Le previsioni al Sud

Sulle regioni meridionali il picco del caldo è previsto tra giovedì e venerdì e non si escludono record locali di caldo per il mese di maggio. Le regioni “bollenti” saranno la Sicilia, Calabria, Basilicata . Il tempo non sarà del tutto soleggiato perché i cieli saranno offuscati da stratificazioni medio alte. Venti, da tesi a localmente forti di scirocco con raffiche fino a 60-70 km orari.