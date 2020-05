Coronavirus, il bollettino della protezione civile del 9 maggio

I decessi registrati oggi sono 194. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 134 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 4.008 persone. I nuovi casi sono 1.083

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 218.268. Le vittime, in totale, sono 30.395, con un incremento di 194 decessi rispetto a ieri. I nuovi casi registrati sono 1.083 (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE SULLA SITUAZIONE IN ITALIA).

Oltre 100 mila i guariti approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 4.008, per un totale di 103.031. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.034, 134 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il trentacinquesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 13.834 sono poi ricoverati con sintomi (-802 rispetto all'8 maggio) e 69.974 sono in isolamento domiciliare (-2.183). I tamponi eseguiti sono un totale di 2.514.234, 69.171 in più rispetto al giorno precedente. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti "in uscita", ovvero le persone che dopo la malattia o l'isolamento domiciliare vengono sottoposti a uno o più tamponi prima di poter essere definiti "guariti". Sono invece 1.645.076 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio.

I dati regione per regione Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, le persone attualmente positive sono: 30.262 in Lombardia

13.934 in Piemonte

7.401 in Emilia-Romagna

5.877 in Veneto

4.448 in Toscana

2.982 in Liguria

4.345 nel Lazio

3.230 nelle Marche

1.965 in Campania

830 nella Provincia autonoma di Trento

2.729 in Puglia

2.080 in Sicilia

869 in Friuli Venezia Giulia

1.676 in Abruzzo

473 nella Provincia autonoma di Bolzano

111 in Umbria

550 in Sardegna

118 in Valle d'Aosta

612 in Calabria

145 in Basilicata

205 in Molise.

Quanto alle vittime, se ne registrano: 14.924 in Lombardia

3.331 in Piemonte

3.827 in Emilia Romagna

1.643 in Veneto

937 in Toscana

1.276 in Liguria

553 nel Lazio

958 nelle Marche

388 in Campania

438 nella Provincia autonoma di Trento

443 in Puglia

256 in Sicilia

308 nel Friuli Venezia Giulia 308

355 in Abruzzo

290 nella Provincia autonoma di Bolzano

71 in Umbria

119 in Sardegna

139 in Valle d'Aosta

90 in Calabria

27 in Basilicata

22 in Molise.

Nessuna vittima in 7 regioni nelle ultime 24 ore Nello specifico, sono sette le regioni italiane, oltre alla provincia autonoma di Trento, che non hanno fatto registrare nuove vittime per il coronavirus nelle ultime 24 ore: si tratta di Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, e Sardegna.