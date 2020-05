Coronavirus Italia, conferenza stampa commissario Arcuri il martedì

Il doppio briefing settimanale dalla Protezione Civile viene condensato in un unico appuntamento, ogni martedì alle ore 12. Il prossimo sarà il 12 maggio

Un nuovo cambio di appuntamenti per quanto riguarda le conferenze stampa legate alla crisi coronavirus (LE ULTIME NOTIZIE). I briefing del commissario all'emergenza Domenico Arcuri dalla sede della Protezione Civile non saranno più bisettimanali: si terrà un'unica conferenza il martedì alle ore 12. La prossima non sarà quindi sabato 9, ma martedì 12 maggio.

Conferenze di Arcuri ogni martedì alle 12

A renderlo noto è stato l'ufficio stampa di Invitalia, di cui lo stesso Arcuri è amministratore delegato: "A partire dalla prossima settimana, le conferenze del Commissario si terranno solo il martedì, alle ore 12", si legge in un comunicato.