Meteo, le previsioni di lunedì 4 maggio

La settimana inizia con un miglioramento del tempo in tutte le regioni. Qualche nuvola resta sui settori alpini centro-orientali e sulla Sicilia. Temperature in rialzo a Nord e al Centro, con massime tra i 22 e i 27 gradi

La settimana inizia con un miglioramento delle condizioni meteo su tutta l'Italia. Lunedì 4 maggio torna a splendere il sole un po' ovunque, resta solo qualche addensamento nuvoloso sulle Alpi centro-orientali e sulla Sicilia Sud-orientale. Temperature in rialzo al Nord e al Centro, con massime tra i 22 e i 27 gradi, e leggermente in ribasso nel Meridione (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Nel Settentrione il 4 maggio splende il sole per tutta la giornata in gran parte del territorio, qualche nube alternata a schiarite persiste nel settore alpino ma non sono previste precipitazione. Il termometro raggiunge fino ai 27 gradi. A Milano qualche nuvola offusca il cielo nelle prime ore della mattina, nel resto della giornata splende il sole con temperature che oscillano tra una minima di 13 e una massima di 25 gradi. Nubi sparse alternate a schiarite al mattino anche a Torino, ma il tempo migliora nel pomeriggio e alla sera con una massima che arriva a 23 gradi.

Le previsioni al Centro

L'alta pressione di rinforzo riporta il sole anche al Centro, dove la giornata è stabile e soleggiata in tutte le regioni. Le massime sono in rialzo tra i 22 e i 27 gradi. Inizio di settimana nella Capitale con sole splendente per tutto l'arco della giornata. A Roma non sono attese piogge e la temperatura varia da 12 a 24 gradi. Giornata serena e soleggiata anche a Firenze, dove si registra uno sbalzo termico maggiore nell'arco del giorno che va da una minima di 6 gradi a una massima di 25.

Le previsioni al Sud

Nel Meridione resta un'alta pressione ben salda che porta cieli sereni ovunque, con qualche addensamento nuvoloso solamente sulla Sicilia sud-orientale. Le temperature scendono leggermente, con massime tra i 19 e i 23 gradi, per poi tornare a salire nel corso della settimana fino a raggiungere punte di 30. Venti deboli, sole e tempo stabile con mare poco mosso a Napoli con una massima fino a 14 gradi. Nubi alternate a schiarite a Palerno in mattinata, nelle successive ore del giorno torna a splendere il sole.