Scoppia un pneumatico durante la corsa in autostrada, il mezzo sbanda nell'altra corsia ma, per fortuna, il conducente è rimasto illeso. Un mezzo pesante con rimorchio, il 28 aprile scorso, ha fatto un incidente documentato dalla Polizia di Stato. Stava percorrendo la seconda corsia al Km 139,00, all'altezza di Reggio Emilia, in direzione nord, e stava sorpassando un altro mezzo pesante.

La dinamica

All'improvviso è scoppiato il pneumatico anteriore sinistro: il veicolo subito si è riversato al centro della carreggiata, attraversando tutte e tre le corsie dell'autostrada A1, impattando successivamente contro il guard-rail centrale. Lo scontro con la barriera ha determinato un vero e proprio salto di carreggiata, in un momento in cui non stavano transitando altri veicoli.

I soccorsi

I poliziotti, che transitavano sullo stesso tratto autostradale, sono intervenuti sulla corsia interessata per evitare ulteriori incidenti. Hanno, così, rallentato la marcia degli altri veicoli in arrivo: un traffico poco sostenuto anche per le restrizioni di spostamenti stabiliti per il contrasto al coronavirus (LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) . Il conducente del veicolo pesante non ha subito alcuna lesione o trauma e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.