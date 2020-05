Le previsioni meteo del weekend dal 2 al 3 maggio

Migliorano gradualmente le condizioni meteo sull’Italia, anche se su alcune zone ci sarà ancora instabilità. Sabato, moderata variabilità su tutto l'arco alpino, ma anche su molte aree del Centro-Sud. Domenica temporali al Sud. Miglioramenti in serata

Migliorano gradualmente le condizioni meteo sull’Italia, nel weekend del 2 e 3 maggio, anche se su alcune zone ci sarà ancora instabilità. Sabato, al mattino, moderata variabilità su tutto l'arco alpino, ma anche su molte aree del Centro-Sud come Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Calabria. Domenica, invece, ci sarà aria fresca sulle regioni del Sud peninsulare dove, specialmente durante le ore pomeridiane, a rischio temporali ci saranno l'Abruzzo, il Molise, la Puglia interna, la Basilicata, fino alla Campania e alla Calabria tirrenica. La situazione andrà comunque migliorando dalla serata (LE PREVISIONI).

Il meteo di sabato 2 maggio

Sabato sarà una giornata parzialmente condizionata da un residuo flusso atlantico che manterrà il tempo ancora incerto. Al mattino, moderata variabilità su tutto l'arco alpino, ma anche su Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Calabria. Con il passare delle ore, attesi temporali sui rilievi alpini in particolare su quelli centro-orientali dove non si esclude anche qualche locale grandinata. Sul resto del Paese ci sarà ancora una spiccata variabilità, con possibili rovesci pomeridiani sui versanti adriatici del Centro-Sud. Tempo più asciutto altrove, ma con generale attenuazione dei fenomeni entro la serata.

Le previsioni al Nord

Al Nord attesa una moderata variabilità su tutto l'arco alpino, con dei temporali tra Valle d'Aosta, alta Lombardia e anche Trentino Alto Adige. Un miglioramento generale dovrebbe arrivare su tutta la zona in serata. A Milano cielo nuvoloso, così come a Torino.

Le previsioni al Centro

Instabilità al Centro, in particolare su Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Possibili rovesci in giornata anche sui versanti adriatici del Centro-Sud. A Firenze cielo nuvoloso, come anche a Roma.

Le previsioni al Sud

Attesi rovesci su Puglia e Calabria. Tempo più asciutto altrove, ma con generale attenuazione dei fenomeni entro la serata. A Napoli attesa pioggia, mentre a Palermo cielo nuvoloso.

Il meteo di domenica 3 maggio

Domenica un'ondata di aria fresca lambirà le zone del Sud peninsulare dove, specialmente durante le ore pomeridiane, è attesa instabilità. Sotto osservazione e a rischio di temporali saranno soprattutto l'Abruzzo, il Molise, la Puglia interna, la Basilicata, fino alla Campania e alla Calabria tirrenica. La situazione andrà comunque migliorando dalla serata.

Tempo soleggiato sul resto del Paese, con qualche nube di passaggio sui rilievi alpini e sulle due Isole maggiori.

Le previsioni al Nord

Al Nord, sole prevalente con cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni e clima mite. A Milano, cielo nuvoloso, come anche a Torino.

Le previsioni al Centro

Al Centro, meteo a tratti instabile con temporali e locali grandinate. A rischio temporali l'Abruzzo. Miglioramenti in serata. A Firenze giornata di sole, così come a Roma.

Le previsioni al Sud

Instabilità al Sud, con possibili rovesci su Molise, Puglia interna, Basilicata, fino alla Campania e alla Calabria tirrenica. La situazione andrà comunque migliorando dalla serata. A Napoli attesa pioggia, mentre a Palermo splenderà il sole.