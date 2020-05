Meteo, le previsioni di lunedì 27 aprile. VIDEO

Ci attende una settimana caratterizzata dal passaggio di diverse perturbazioni. La prima è attesa dalla serata di lunedì e porterà piogge, venti sostenuti e anche dei temporali soprattutto al Nord e sul versante tirrenico. Dopo una breve pausa sarà giovedì la giornata peggiore: ancora una volta saranno coinvolte per prime le regioni settentrionali con piogge molto abbondanti e locali nubifragi. Poi la perturbazione scivolerà velocemente anche al Centro Sud. Per un vero cambiamento dovremmo attendere le prime giornate di maggio. Con il ritorno dell’anticiclone africano potrebbero esserci delle vere sorprese: il netto aumento delle temperature che, in qualche caso, raggiungeranno valori quasi estivi.Vediamo nel dettaglio le previsioni di lunedì ricordando di seguire sempre le disposizioni nazionali in tema coronavirus rimanendo a casa. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Le previsioni al Nord

Giornata nel complesso buona, con nuvole alternate a momenti di sole. Tendenza ad un peggioramento a partire dalla sera sul Piemonte e le coste liguri con possibili brevi rovesci. Temperature ancora abbastanza alte con massime comprese tra 20 e 24 gradi.

Le previsioni al Centro

Nuvoloso e a tratti piovoso sulla Sardegna. Qualche nuvola in più anche sulle coste tirreniche ma ancora in un contesto asciutto. Possibili piovaschi in Appennino. Temperature al di sopra della media con valori diurni compresi tra 20 e 24 gradi.

Le previsioni al Sud

Improvvisi scrosci di pioggia sulla Sicilia orientale. Altrove il tempo si manterrà in generale asciutto, spesso soleggiato con nuvolosità più pronunciata sul versante tirrenico. Temperature massime comprese tra 19 e 23 gradi.