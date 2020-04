Una modella di 23 anni, che vive a Bologna, risulta ancora positiva al Covid-19 dopo quasi due mesi di isolamento e sei tamponi effettuati. La vicenda medica di Bianca Dobroiu, giovane di origini rumene, è per i dottori un caso quasi unico. Luciano Attard, l’infettivologo dell’ospedale Sant’Orsola dove la paziente è stata ricoverata, dice al Resto del Carlino: "La stiamo studiando attentamente" (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

L'infettivologo: "I tamponi sono ancora positivi"

Sono passati ormai quasi 60 giorni da quando, il 28 febbraio, Bianca Dobroiu è entrata in ospedale. "Dopo quattro giorni stava bene, ma i tamponi sono ancora positivi – spiega l’infettivologo Luciano Attard - A quanto ci risulta, nessun altro in Italia è rimasto positivo ai tamponi così a lungo. Usualmente la positività non supera le quattro settimane". La ragazza, precisa l'infettivologo, "non era stata sottoposta ad alcuna terapia".

Le parole della paziente

Bianca Dobroiu non è preoccupata e si affida alle cure dei medici: "Sono diventata un caso nazionale? Ormai ci rido su - dice al Resto del Carlino - ora aspetto che gli operatori della sanità pubblica mi sottopongano ad esami del sangue più approfonditi, di tipo sierologico". La ventitreenne era stata tra i primi malati di coronavirus a Bologna e, dopo il ricovero del 28 febbraio, era stata dimessa il 6 marzo, tornata a casa, in quarantena domiciliare. Ma a tutti i successivi tamponi ha continuato a risultare positiva. Non ha comunque sintomi gravi e si dice fortunata "per non averlo preso in una forma peggiore". "Non ho più sintomi dai primi di marzo, ma i medici mi hanno detto che sono ancora portatrice del virus e contagiosa".