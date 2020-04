Da qualche giorno agli Spedali Civili di Brescia è operativa l’equipe medica arrivata dalla Tunisia per dare una mano durante l’emergenza coronavirus. Per ringraziare i sette operatori sanitari - e dare il benvenuto al console generale tunisino, in visita all’ospedale in segno di amicizia e solidarietà - un’ostetrica della struttura ha intonato, accompagnata dal pianoforte, l’Ave Maria di Schubert e l'Inno d'Italia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE).

L’ostetrica che canta e suona negli Spedali Civili di Brescia

L'ostetrica, racconta il Giornale di Brescia, si chiama Valentina Di Blasio ed è “laureata in canto e grande appassionata di musica”. La sua esibizione nel maggiore ospedale di Brescia, con guanti e mascherina, è stata accolta dagli applausi dei presenti. Per l’Ave Maria, Di Blasio è stata accompagnata al piano da una collega. Mentre per l’Inno italiano ha sia cantato sia suonato. I video di quei momenti sono stati rilanciati sui social. Già nei giorni scorsi l’ostetrica aveva emozionato tutti interpretando, sempre accompagnandosi col pianoforte a coda posizionato all'ingresso dell'ospedale, l'Hallelujah di Cohen (FOTO SIMBOLO – I NUMERI DELL'ITALIA).