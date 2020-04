Le "zone rosse torneranno ad essere una delle misure importanti quando non ci sarà piu il lockdown del paese" per l'emergenza Coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Lo ha detto Gianni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive, dell’Istituto superiore di sanità alla conferenza stampa organizzata dall’Iss. I vertici dell'Iss sono cauti su un'eventuale ripartenza del Paese, anche perché secondo Rezza, quello nella curva dei contagi è stato "un picco artificioso", generato dal lockdown. "Mi pare troppo presto - ha aggiunto Brusaferro - per poter rispondere su cosa succederà per le vacanze. Dobbiamo pensarci e muoviamoci con cautela. Il che vuol dire fare un passo alla volta. Dobbiamo mantenete l'epidemia dentro una soglia anche se questa ci accompagnerà per i prossimi mesi e finchè non avremo un vaccino".

Brusaferro: "Fase di riapertura con grande cautela"

Secondo Brusaferro la fase di riapertura andrà fatta "con grande cautela", raggiungendo i contatti e sorveglianza del numero dei ricoveri. "Dovremo ripensare e riorganizzare la nostra organizzazione della vita sia nei trasporti che nel lavoro e nelle attività quotidiane". Il presidente dell'Is però osserva che i dati sulla pandemia in Italia raccontano la "storia di un Paese con livelli di circolazione diversi" a seconda delle regioni.

Come sarà la fase 2

Nella fase 2, ha spiegato Rezza, per l'Istituto superiore di sanità, sarà importante rafforzare soprattutto il controllo del territorio con l'identificazione rapida dei focolai, test, rintraccio e isolamento dei contatti e azioni di contenimento ed eventuale creazione di zone rosse. A questo proposito, secondo l'Iss, i test permetteranno di convivere con il virus e in particolare con il livello di contagiosità R sotto 1. L'app per il tracciamento permetterà inoltre di abbreviare i tempi: "E' uno strumento che velocizza, ma stiamo già lavorando sul punto chiave del raggiungimento dei contatti, sul quale è in arrivo un corso di formazione specifico", ha detto Brusaferro.

I dati sulle Rsa

Durante la conferenza stampa sono stati analizzati alcuni numeri forniti dall'Osservatorio sulle Rsa, le strutture di ricovero per anziani, promosso dall'Iss. I dati sono stati presentati da Graziano Onder, del Centro cardiovascolare e dell'invecchiamento dell'Iss. Sono stati fra 6.000 e 7.000 i decessi avvenuti nelle strutture di ricovero per anziani (Rsa) a partire dal primo febbraio. Sintomi sono stati individuati in oltre il 40% dei deceduti, ma "è difficile distinguere fra influenza e Covid-19".