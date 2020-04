Desta sempre stupore vedere due caprioli in giro per i centri abitati. Stavolta è successo a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Eccoli immortalati questa mattina, venerdì 17 aprile e subito diffusi dal sindaco Federico Riboldi sul suo profilo Facebook. Sul social network è comparso anche un video in cui la coppia di caprioli si aggira per le strade deserte a causa delle restrizioni per combattere la pandemia da Covid-19 (AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE)

Animali in libertà

E' accaduto in via Lanza, poco dopo le 6 del mattino. I due animali hanno tentato di entrare in un negozio, tra lo sguardo incredulo dei pochi passanti che hanno assistito alla scena. Non è un caso che animali selvatici (LA FOTOGALLERY) si avvicinino ai centri urbani ormai privi di traffico e rumori per via del lockdown prolungato al fine di contenere i contagi da coronavirus.