Una vita passata insieme, ben 50 anni di matrimonio. Ora però, Rosa e Giorgio sono stati separati dal Coronavirus: sono entrambi positivi al Covid-19 e sono ricoverati all’Ospedale di Cremona (LO SPECIALE - LA MAPPA DEL CONTAGIO). In due camere diverse. Una storia, la loro, che ha commosso i medici e che li ha spinti a organizzare un incontro a sorpresa per la coppia di anziani. La foto del loro abbraccio, dei sorrisi che si scambiano, delle carezze è stata pubblicata su Crema oggi e rilanciata sui social da chi non è rimasto indifferente alla tenerezza di quegli scatti.

Rosa e Giorgio

Giorgio, racconta un medico dell’ospedale, è stato ricoverato il 17 marzo e qualche giorno dopo è arrivata la moglie. "Lui è una di quelle persone alle quali non puoi far altro che affezionarti, mai un lamento, sempre un grazie - si legge sul quotidiano locale - . A un certo punto ci ha confessato la tristezza che provava perché voleva tornare a casa dalla sua Rosa. E’ allora che i dottori, date le buone condizioni dei due, con una scusa hanno portato marito e moglie nella stessa stanza per farli incontrare. “Nessuno – raccontano dall’ospedale di Cremona - è riuscito a trattenere le lacrime”.