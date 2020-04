È crollato in tutta la sua lunghezza il ponte sul fiume Magra, sulla strada provinciale 70 nei pressi di Aulla, che collega il paese di Santo Stefano Magra, in provincia di La Spezia, e Albiano Magra, in provincia di Massa Carrara. Sul posto sono in corso sopralluoghi per capire se nel crollo siano rimaste coinvolte anche auto e persone. Il crollo è avvenuto intorno alle 10.30.