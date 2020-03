"Gli allarmi diffusi sui social con notizie errate e fake news hanno creato una situazione di panico facendo registrare, recentemente, un incremento ingiustificato degli abbandoni". Per questo la Croce Rossa di Roma ha deciso di interviene attraverso la sua sezione cinofila per tranquillizzare la popolazione, dato ad oggi non ci sono prove scientifiche del fatto che gli animali possano contrarre il Coronavirus (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE - GALLERA: "BERTOLASO IL MIGLIORE" - ZAIA: "IN VENETO TAMPONI A TAPPETO) nè essere veicolo di trasmissione per l'uomo.

#noinonsiamocontagiosi il nome della campagna

Il titolo della campagna di sensibilizzazione è #noinonsiamocontagiosi e tra i promotori dell'iniziativa c'è anche il Pet Carpet Film Festival, rassegna cinematografica dedicata agli animali. Molti i personaggi dello spettacolo come Lino Banfi, Giancarlo Magalli, Enzo Salvi, Cinzia Leone, Lillo, Alda D'Eusanio, Carmen Russo, che hanno lanciato degli appelli per invitare la popolazione a seguire il loro esempio ed abbracciare ancora più forte il proprio amico a quattrozampe.

"Adottare solo i provvedimenti stabiliti dal Governo"

"Mantenere la calma e adottare sempre i provvedimenti suggeriti dal Governo in termini di norme igieniche - continua la nota - è la sola cosa giusta da fare anche dopo essere entrati in contatto con i nostri pet".