Le strade deserte, poche auto in movimento, i controlli della polizia in corso. Così appare Milano notturna alle telecamere dei Carabinieri, che hanno immortalato la città dall'alto alle prese con l'emergenza coronavirus.

Le immagini del sorvolo sono state diffuse ad uso esclusivo di Sky tg24. E così si vedono alcuni dei punti più noti del capoluogo lombardo - piazza Duomo, piazza Cadorna, la Stazione centrale o piazza Gae Aulenti - svuotate come in una cartolina silenziosa. "Si può iniziare a dire che forse non c'è più quella progressione violenta che c'era nei giorni scorsi - aveva detto il governatore della Regione Attilio Fontana - è ancora in progressione ma non più esponenziale il che moderatamente ci fa piacere".