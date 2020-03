Oggi un'ottantina di studenti si è laureata in Ingegneria all'Università di Pavia, grazie ad una sessione di laurea online: una seduta a distanza resa necessaria dalle misure di prevenzione attuate anche dall'Ateneo pavese per l'emergenza coronavirus. (IL LIVEBLOG - LAUREA VIA SKYPE ALLA BICOCCA DI MILANO - LEZIONI ON LINE ALLA BOCCONI DI MILANO). I neolaureati sono stati in collegamento con commissioni di docenti -da 3 a 5 professori, a seconda del tipo di laurea- in una ventina di aule virtuali create con il sistema "Skype for Business". La commissione dei docenti era presente fisicamente in un'aula dell'Università, mentre gli studenti si sono connessi "in remoto" con la possibilità di esibire lucidi o slide e condividere filmati.

Un pubblico virtuale

Come avviene per le tradizionali sedute di laurea anche queste sono state aperte al pubblico, pur se virtuale: ogni discussione, infatti, ha potuto essere seguita online ad un link riportato sulla home page della facoltà di Ingegneria. E' stato un collegamento interattivo che ha consentito, a fine sessione, il classico applauso di festeggiamento per i neo-dottori. Per ogni seduta era previsto un massimo di 250 utenti unici. Le sedute, quindi, non sono "in solitaria", ma possono essere seguite da amici e parenti del laureando. "Ci sono stati anche studenti cinesi e indiani collegati dalle loro città" - ha spiegato Lalo Magni, ordinario al dipartimento di Ingegneria civile architettura -.