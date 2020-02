“Ma la signora di Ischia? Amici del Nord ci sono tanti di quei posti belli in Italia che possiamo vivere anche se non andiamo a Ischia”. Così, su Twitter, la conduttrice televisiva Rita dalla Chiesa commenta il video di una donna ischitana che invita, in malo modo, i turisti del Nord ad andare via perché possibili portatori di contagio da coronavirus (ULTIMI AGGIORNAMENTI - SPECIALE - I NUMERI). “Ricordiamocelo soprattutto per le vacanze estive - insiste nel tweet dalla Chiesa - anche se non è giusto che per colpa di una fuori di testa paghino anche gli altri”.

Le polemiche per l’ordinanza

Ischia era stata al centro delle polemiche dopo che sei comuni dell’isola avevano firmato un’ordinanza – poi annullata dal prefetto di Napoli - che prevedeva, a causa dell'emergenza coronavirus, il divieto di sbarco sull'isola per i residenti in Lombardia e in Veneto, per i cittadini cinesi provenienti dall'aree dell'epidemia e per chi vi abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni.