Dopo aver tenuto a porte chiuse la sfilata donna autunno/inverno 20/21 alla Milano Fashion Week, Giorgio Armani ha deciso di chiudere per una settimana gli uffici di Milano e le sedi produttive che si trovano in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino e Piemonte. Al personale coinvolto dalla misura, presa per fronteggiare l'allerta coronavirus (GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI), non saranno trattenute le ferie.

La sfilata della Milano Fashion Week a porte chiuse

Armani aveva presentato in giornata la collezione autunno/inverno con una sfilata a porte chiuse (IL VIDEO), senza stampa né buyer ma registrata e mandata in streaming in diretta sul sito della maison. Scelta imitata anche dal marchio Laura Biagiotti, mentre Dolce & Gabbana ha tenuto le porte aperte (LE FOTO).