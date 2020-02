Mozzarella e Nutella, un binomio apparentemente impossibile ma che è diventato una realtà in un caseificio di Martina Franca, in Puglia. Qui, infatti, la famiglia Semeraro ha dato vita alla combinazione tra due dei prodotti più famosi della gastronomia italiana. "È stata una casualità, una delle tante prove che ho fatto ed è stata apprezzata", dice Francesco Semeraro, titolare del caseificio, a Sky TG24.

"Le facciamo da diverso tempo"

In realtà, precisa lo stesso Semeraro, la mozzarella con la nutella non è una novità assoluta: "Le faccio da tempo, esattamente come produciamo quelle al prosciutto o con altri ingredienti da abbinare alle mozzarelle, ma sempre su ordinazione. Non è un prodotto da banco". A lavorare nel caseificio di famiglia c'è anche Rosita, la figlia dello storico proprietario: "Sarebbe come una burrata - ha spiegato a Repubblica - ma all'interno ci trovi il cuore di Nutella. Da fredda, invece, si sente il contrasto fra dolce e salato. Anche degli studenti Erasmus sono passati a provarla e hanno apprezzato".