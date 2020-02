Tutine, paillettes, abiti griffati: ecco i look di Achille Lauro a Sanremo 2020. FOTO

Ha stupito prima con una tutina trasparente e poi trasformandosi in Ziggy Stardust. Ma la passione per l’intreccio tra moda, musica e arte, il cantante romano l’ha sempre avuta. E i suoi look - per concerti, sfilate o apparizioni in tv - ne sono la prova