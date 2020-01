Il volo da Wuhan è atterrato e i passeggeri sono stati fatti transitati in un "canale sanitario" dedicato, lontano dalle aree di transito degli altri viaggiatori in arrivo. Così poco dopo le 4.50 di questa notte, sono entrate in Italia le 202 persone provenienti dalla città di cinese di Wuhan, cioè l'epicentro del coronavirus (COSA SAPPIAMO). Erano a bordo del volo di linea diretto della China Southern Airlines Cz 645, sono state applicate per la prima volta le procedure disposte dalle autorità dopo la diffusione del contagio, con appositi scanner che hanno controllato la temperatura corporea dei passeggeri Virus in Cina, 17 morti e 440 contagiati. Rischio "moderato" in Ue