"Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni". A pochi giorni dal voto delle regionali del 26 gennaio, l'endorsement al leader della Lega e alla candidata del Carroccio arriva da Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, che intervistato da Il Resto del Carlino dice: "Mi piace la grinta di Salvini, ottima la scelta di una donna".

Mihajlovic: Lucia Borgonzoni è una donna con carattere e determinazione

Il tecnico dei rossoblu racconta poi che lui e Salvini si conoscono “da tanti anni, dai tempi del Milan” e di lui dice: "Matteo è uno tosto, fa quello che fanno i grandi nel calcio: se promette, mantiene. I grandi uomini fanno questo, nello sport e nella politica". E sulla candidata alla presidenza della regione, Lucia Borgonzoni, osserva: "Non siamo più fermi a 30-40 anni fa come testa. Le donne hanno carattere, determinazione, riescono sempre: Lucia è una di queste donne. Non la conosco personalmente, ma so che sarà all’altezza".