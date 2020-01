Sardine a Bologna, Santori: “Piazza stracolma, siamo oltre 40mila”

"La piazza è già stracolma: ci sono già 35-40mila persone". Così Mattia Santori (CHI È), leader e portavoce delle “sardine”, ha commentato l'evento in corso a Bologna (LE FOTO). Parlando con i cronisti ha detto: "Abbiamo scelto piazza VIII agosto, perché era più grande e facile da gestire, ma potevamo andare in una piazza grande il doppio”. Santori ha aggiunto che “questa è l'ennesima dimostrazione che a volte il buon senso, la parola, il non urlare, il non giocare sporco può ancora pagare" (LA MANIFESTAZIONE A MARANELLO).

"Alternativa c'è, può cambiare risultato elezioni"

Mattia Santori, portavoce delle 'sardine', ha detto: "Siamo qui per dire che un'alternativa effettivamente c'è e da una piccola piazza si può arrivare a una grande piazza e addirittura a cambiare il risultato delle elezioni. La nostra speranza è che queste piazze si traducano in partecipazione elettorale, in una presa di coscienza", ha aggiunto. Poi un appello diretto in vista del voto di domenica 26 in Emilia Romagna: "Tra una settimana c'è un punto di svolta: si capirà se siamo destinati a decenni di squadrismo digitale o ad aprire una nuova epoca fatta di democrazia, relazioni e partecipazione. La vera attenzione è cosa succederà se il sovranismo, che era dato per strafavorito, perderà le elezioni su cui ha giocato tutte le carte, anche le sporche: sarebbe segnale per tutta la politica italiana e non solo, molto importante", ha aggiunto Santori, convinto che "se ci sarà un risultato positivo, questo diventerà un fenomeno per tanti cittadini in Europa".

Inno “sardine” ha aperto concertone a Bologna

L'evento delle “sardine” a Bologna si è aperto con l'esibizione dell'inno “6000 (siamo una voce)” del cantautore ravennate MaLaVoglia. Piazza VIII Agosto si è riempita nel corso delle ore per il “concertone” che andrà avanti fino a sera inoltrata e vedrà protagonisti anche personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura (ECCO TUTTI GLI OSPITI). L'evento cade a una settimana dal cruciale voto per le Regionali dell'Emilia-Romagna e a due mesi dalla prima manifestazione spontanea in piazza Maggiore, sempre a Bologna, che ha dato il via al movimento di piazza in tutta Italia (L'8 MARZO IL RADUNO NAZIONALE).