Due persone sono morte questa mattina in seguito allo scontro tra la loro auto e un pullman. L'incidente è avvenuto nei pressi di Civitella Paganico (Grosseto) sulla statale 223 che collega Siena e Grosseto. L’impatto si è verificato in un tratto in cui la carreggiata si restringe a due corsie. Oltre alle due vittime c’è un ferito lieve, un passeggero del pullman.

Da chiarire le dinamiche dell’incidente

Secondo quanto appreso, le due vittime erano entrambe residenti nel Napoletano e avevano 38 e 48 anni. Per cause ancora da accertare, l'auto avrebbe perso il controllo in curva all'uscita di una galleria invadendo l'altra corsia e scontrandosi con il pullman che proveniva in senso opposto e sul quale viaggiavano 25 persone. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, il 118, personale Anas e la polizia stradale per i rilievi. Il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico.