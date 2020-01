Incidente sul lavoro a Milano, morto operaio in cantiere metro M4

Un operaio è rimasto schiacciato a Milano mentre stava lavorando nel cantiere della metropolitana M4. Stava svolgendo delle misurazioni a 18 metri di profondità quando, per cause ancora da accertare, è stato colpito da una putrella, un supporto di metallo che regge le strutture dei cantieri in corso di lavorazione, crollata dalla parete del tunnel di collegamento in cui si trovava. Dopo essere stato in gravi condizioni ed essere portato in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano, il 41enne è morto. L'incidente è avvenuto in piazza Tirana, a sud della città, dove arriverà la metro blu; sul posto sono arrivati - oltre ai soccorsi del 118 - anche i pompieri con un'autoscala e una squadra del nucleo speleologico. Sono poi giunti anche i carabineri, che ora indagano sul caso.