Meteo, le previsioni di martedì 31 dicembre

Il freddo ha le ore contate: da martedì 31 dicembre e almeno fino a sabato 4 gennaio il protagonista assoluto delle nostre giornate sarà l’anticiclone delle Azzorre, sinonimo di bel tempo e temperature più miti. Stop ai venti freddi dai Balcani e un sole che addolcirà le temperature portandole, in qualche caso, fino a 4-5- gradi sopra la media. Il tempo sarà soleggiato soprattutto al Centro-Sud e su tutti i rilievi in generale. Unica eccezione la nebbia che potrà ridurre la visibilità su molte zone della pianura padana. Un'importante, nuova irruzione di aria polare è invece attesa per domenica 5: il giorno dell'Epifania potrebbe essere caratterizzato da venti freddi, clima invernale e neve a bassissima quota, se non fin sulle coste, soprattutto al Centro-Sud.

Brindisi con il bel tempo

Tutta l’Italia sarà protetta dall’alta pressione, senza nessuna eccezione. Qualche annuvolamento sarà possibile sulla Liguria e l’area adriatica ma sempre in un contesto di stabilità. Attenzione però alle nebbie e in genere alla riduzione di visibilità in Pianura padana e nelle valli tosco umbre.

Le previsioni al Nord

Tempo stabile ma in molti casi poco soleggiato. Fitte nebbie al mattino in Val Padana, molto persistenti lungo il Po. Tempo migliore lungo le coste. Massime in rialzo e comprese tra 6 e 12 gradi.

Le previsioni al Centro

Bel tempo sulle regioni centrali. Pochi disturbi dettati da velature medio alte e un aumento serale della nuvolosità sulla Toscana settentrionale. Massime in aumento (ma ancora piuttosto fredde) e comprese tra 5 e 12 gradi.

Le previsioni al Sud

Ultimi piovaschi al mattino all’estremo Sud, in seguito prevarranno le schiarite su tutte le regioni. Temperature in rialzo con massime comprese tra 6 e 12 gradi.