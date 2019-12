È ricomparsa la scritta 'Casapound' davanti all'edificio di Roma occupato dal movimento di estrema destra. I militanti hanno esposto nuovamente le nove lettere rimosse mesi fa, su disposizione del Comune capitolino, dalla facciata della loro sede. A mostrare l'azione, avvenuta in un sit-in celebrativo dei sedici anni di occupazione, è il profilo Facebook di Casapound.

Una delle foto apparse sul profilo Facebook di Casapound

L'azione

In un post sono state pubblicate le foto della manifestazione. Ritrovatisi davanti all'edificio in via Napoleone III, i partecipanti hanno illuminato con i fumogeni le nove lettere esposte. La scritta non è stata ricollocata sul muro dell'immobile, ma è stata ricomposta davanti alla facciata del palazzo. "Sedici anni e non sentirli. Alla faccia dei censori di ogni risma. Avanti CasaPound. Alla vittoria!", si legge sulla pagina Facebook del movimento. L'edificio era stato occupato il 26 dicembre 2003.

La reazione del Pd: "Arroganti"

"Casapound festeggia i 16 anni di occupazione del palazzo all'Esquilino e con arroganza ricolloca sull'ingresso l'insegna recentemente rimossa dai vigili di Roma Capitale". Lo ha dichiarato il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi, che ha aggiunto: "Ci aspettiamo che il governo, così come richiesto da tante realtà democratiche, dimostri che 16 anni di occupazione fascista per Roma, la città delle Fosse Ardeatine e delle deportazioni degli ebrei del ghetto del 16 ottobre e medaglia d'Oro per la Resistenza, sono una vergogna a cui porre immediatamente fine".