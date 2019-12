E' morto Davide Vannoni, l'inventore del discusso metodo Stamina

E' morto Davide Vannoni, l'uomo che ha inventato in discusso metodo Stamina.

Vannoni aveva 53 anni, è morto a Torino dopo un lungo ricovero in ospedale per una malattia incurabile. Laureato in Scienze politiche, nel 2007 sperimentò personalmente una terapia in Ucraina, e, convinto di averne ricevuto dei benefici, la importò in Italia.

Il metodo Stamina

Il "metodo stamina" si basa sull'idea che le cellule staminali possano curare diverse malattie, specie quelle neurodegenerative. La Stamina Foundation fondata da Vannoni nel 2009 "per sostenere la ricerca sul trapianto di cellule staminali mesenchimali e diffondere in Italia la cultura della medicina rigenerativa" ottenne inizialmente il parere favorevole di Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e Regione Lombardia come "cura compassionevole" e gratuita da somministrare presso una struttura pubblica, gli Ospedali Civili di Brescia. Ma nel 2010 la Procura della Repubblica di Torino aprì un'inchiesta sulla stessa Stamina Foundation. Da lì nacque un braccio di ferro che proseguì per diversi anni: da un lato la procura di Torino che accusava Vannoni di truffare i pazienti, dall'altro alcune istituzioni che invece gli confermavano fiducia. Nel maggio del 2012 però la stessa Aifa chiuse il laboratorio degli Spedali Civili di Brescia per mancanza di autorizzazioni e rischi per la sicurezza dei pazienti. Decisione impugnata due mesi dopo da Stamina Foundation. Ad agosto dello stesso anno il tribunale di Venezia impose agli Spedali di Brescia di continuare le cure e 30 famiglie ottennero la possibilità per via giudiziaria di andare con il metodo Stamina. Nel marzo 2013 il 'decreto Balduzzi' intervenne prevedendo la prosecuzione del trattamento per chi è già in cura e la sperimentazione sul metodo con le regole dei trapianti.

Nessun trial clinico accettato dalla comunità scientifica internazionale ha riconosciuto l’effettiva efficacia del metodo Vannoni, che è rimasto sempre non pubblico. L'inchiesta si chiude con il rinvio a giudizio di diverse persone, tra cui lo stesso Vannoni.