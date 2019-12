“Non dite che l’Inps è una sanguisuga, non avremmo mai dato esecuzione all’atto. Di questo caso ce ne stavamo occupando da tempo, era un atto dovuto”. Sulla vicenda delle due sorelle orfane di femminicidio a cui l’Istituto aveva chiesto un risarcimento da 124mila euro, salvo poi bloccare la procedura, è intervenuto anche il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. In un’intervista al Corriere della Sera Tridico ha definito la storia “paradossale”, aggiungendo che anche sua sorella fu uccisa dal marito e che dunque lui sa bene “che cosa si prova nella loro situazione”.

“Le ragazze non avrebbero mai pagato”

Le due sorelle, minorenni, si erano viste recapitare la richiesta di denaro dall’Inps come risarcimento per le spese sostenute per l’indennità di malattia e l’assegno di invalidità erogato nei confronti dell’uomo sopravvissuto ai colpi d’arma da fuoco sparati da Marco Loiola, padre delle giovani, che il 28 luglio 2013 a Marina di Massa (Massa Carrara) uccise la ex moglie, Cristina Biagi, 38 anni, sparandole all’interno del ristorante dove la donna lavorava e suicidandosi subito dopo. Poche ore prima Loiola aveva tentato di uccidere un amico della coppia, che riuscì a sopravvivere con conseguenze per le quali l’Inps ha chiesto il conto alle due sorelle. Procedura bloccata dopo l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Era un atto dovuto - ha chiarito ora Tridico - necessario per evitare la prescrizione. Se non fosse stato emesso prima della prescrizione, il responsabile sarebbe stato chiamato a rispondere di danni erariali”. Il presidente dell’Inps ha detto anche che il caso “era all'attenzione di più uffici della direzione generale con l’Avvocatura della Toscana, in collaborazione con la nostra sede di Massa Carrara” e che “quelle ragazze non avrebbero mai pagato quella cifra, avevano la nostra massima comprensione”.

“So bene cosa si prova”

Nel corso dell’intervista Tridico ha spiegato anche di sapere “bene che cosa si prova nella loro situazione” dato che “mia sorella è stata uccisa da suo marito”. Il fatto risale a “quando io ero ancora ragazzo, e quando omicidi così orribili non si chiamavano ancora femminicidi, non esisteva il termine”. Il presidente dell’Inps ha aggiunto che per lui, ultimo di sette fratelli, la sorella primogenita “era ben più di una sorella, era come una seconda mamma”.