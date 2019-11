Papa Francesco inaugurerà il periodo dell’Avvento a Greccio, in provincia di Rieti, proprio nel luogo dove San Francesco d’Assisi fondò il suo santuario e inventò il presepe. Lo ha annunciato lo stesso Pontefice al termine dell’udienza generale del mercoledì, spiegando che domenica 1° dicembre farà visita al borgo laziale e che, per l’occasione, diffonderà un testo sul senso del presepe, tra i simboli natalizi cristiani più tradizionali. “Domenica prossima - ha detto Francesco - inizierà il tempo liturgico dell’Avvento. Mi recherò a Greccio per pregare e per inviare a tutto il popolo credente una lettera per capire il significato del presepio”.

La visita a sorpresa del 2016

Non è la prima volta che Bergoglio va a Greccio. Il 4 gennaio 2016 vi fece una visita a sorpresa (FOTO), un vero e proprio fuori programma che venne confermato dalla Santa Sede solo quando ormai il Papa aveva lasciato il paese. In quell’occasione, dopo una sosta in Curia a Rieti, Francesco era andato a pregare nel santuario francescano di Greccio, scrivendo poi di suo pugno sul libro delle firme.