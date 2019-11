Per sabato 23 e domenica 24 novembre - dopo il maltempo di venerdì - è atteso ancora un weekend di piogge, forti venti (fino a 100 km/h) e nevicate sull'arco alpino, in particolare su Piemonte e Valle d'Aosta. Una perturbazione proveniente da Nord Ovest, infatti, porta temporali sul Settentrione e sul versante tirrenico e, da domenica, anche al Sud e sulle coste ioniche. La Protezione civile ha diramato il bollettino con l'allerta rossa per rischio idrogeologico il 23 novembre su gran parte della Liguria, codice arancione in Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e le restanti aree della Liguria. Prevista una nuova marea eccezionale il 24 novembre a Venezia (LE PREVISIONI).

Il meteo di sabato 23 novembre

Per sabato sono previsti temporali e rovesci al Nord e al Centro sulle coste tirreniche, condizioni migliori invece sull'Adriatico. Al Sud avvio di giornata soleggiato con tendenza al peggioramento in tarda serata. Le temperature su tutta la penisola e sulle isole sono in lieve rialzo.

Le previsioni al Nord

Cielo molto nuvoloso nel Settentrione che porta piogge, già dal mattino, soprattutto nelle aree a Ovest e nel Triveneto, con un parziale miglioramento serale. Nevicate dai 1.000 ai 1.400 metri, in particolare sulle Alpi, in Valle D'aosta e Piemonte. L'asticella del termometro sale leggermente, con massime tra i 10°C e i 16°C. Previsti circa dieci millimetri di pioggia a Milano e allerta per forte vento. Giornata di rovesci anche a Torino, dove si prevedono fino a 74 millimetri di pioggia e allerta temporali.

Le previsioni al Centro

Al Centro arrivano nuove piogge sulla Sardegna per poi espandersi anche sui versanti tirrenici. Nubi in aumento sulla costa adriatica. Le temperature toccano massime tra i 14°C e i 18°C. Nuvole sparse alternate a schiarite a Roma, ma il tempo peggiora nel pomeriggio portando forti precipitazioni e allerta meteo per pioggia. Cielo coperto anche a Firenze, nel pomeriggio arrivano rovesci sparsi.

Le previsioni al Sud

Al Sud avvio soleggiato ma con tendenza a nuovo peggioramento a iniziare da Sicilia e area ionica entro metà pomeriggio/sera. Le temperature sono in lieve aumento con massime tra i 15°C e i 20°C. Sabato di cielo sereno al mattino a Napoli, ma con rannuvolamenti nel corso della giornata e precipitazioni in serata. Allerta meteo per pioggia. Anche a Palermo i rovesci arrivano nel pomeriggio con allerta meteo per vento.

Il meteo di domenica 24 novembre

Domenica migliora il tempo al Nord con cielo molto nuvoloso, ma precipitazioni deboli e a carattere sparso. Al Centro la pioggia si sposta dal Tirreno verso le coste dell'Adriatico. Il maltempo arriva anche al Sud con temporali in Sicilia e Calabria. Le temperature tornano a scendere, a eccezione del Settentrione, anche se solo di qualche grado.

Le previsioni al Nord

Al Nord tempo molto nuvoloso con deboli fenomeni a carattere sparso e intermittente in graduale esaurimento nel corso della giornata. In lieve rialzo le temperature con punte tra i 12°C e i 16°C. Milano si sveglierà con deboli piogge ma il meteo migliora nel corso della giornata. Cieli molto coperti con deboli rovesci in assorbimento a Torino.

Le previsioni al Centro

Forti piogge al Centro sulle regioni adriatiche, mentre le regioni tirreniche sono interessate solo da fenomeni residui. In nottata il meteo migliora un po' ovunque. Calano invece le temperature con massime tra i 14°C e i 17°C. In mattinata continua a piovere a Roma con graduale attenuazione in serata. A Firenze resta qualche nube sparsa alternata a schiarite, ma in serata torna la pioggia.

Le previsioni al Sud

Al Sud arrivano rovesci e temporali, anche forti tra Sicilia e Calabria, ma il tempo migliora in serata a partire dalle regioni a Ovest. Anche nel Meridione scendono le temperature con massime tra i 13°C e i 18°C. Prosegue l'allerta meteo per pioggia a Napoli, dove nel corso della giornata di domenica scenderanno forti temporali. Rovesci, soprattutto in serata, anche a Palermo.