Un'esplosione si è verificata per cause ancora da accertare in un deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche nella campagna di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Il bilancio sarebbe di almeno tre morti e due dispersi. Lo si apprende da fonti dei vigili del fuoco. Tra le vittime, una donna di 71 anni, moglie del titolare della fabbrica. Sul posto sono presenti diverse squadre dei pompieri, polizia, carabinieri e ambulanze. Almeno quattro i feriti gravi. Nella fabbrica erano al lavoro anche quattro operai di una ditta esterna e al momento non è ancora chiaro se tra le vittime accertate ci siano anche alcuni di loro o se siano ancora tra i dispersi.

Almeno quattro feriti gravi

L'esplosione è avvenuta nella fabbrica di articoli pirotecnici di Vito Costa e dei figli in contrada Cavalieri. Nella zona si è sentito un boato e subito dopo uno più forte che si sono uditi fino a Milazzo e che hanno causato panico. Dalle prime notizie ci sarebbero almeno quattro feriti gravi con parti del corpo ustionate. I feriti sono stati trasportati per un primo intervento all'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), con mezzi di fortuna. Le persone sono tenute a distanza dal luogo dell'esplosione dove ci sono ancora fiamme che i vigili del fuoco stanno spegnendo. La famiglia Costa produce fuochi d'artificio di prima, seconda e terza categoria e organizza anche spettacoli pirotecnici per privati o enti pubblici.

Data ultima modifica 20 novembre 2019 ore 18:26