Appassionati di oroscopi, anti-vaccinisti, seguaci dell’omeopatia. Fan dei “superfood” e sostenitori della crioconservazione. Gli italiani sono sempre più attratti da teorie “non ufficiali” che non trovano sostegno nel metodo scientifico. Ma cosa c’è di vero alla base di queste discipline? Prova a svelare miti e false credenze la nuova inchiesta di Sky Tg24 “Nel nome della scienza”, in onda lunedì 18 novembre alle 20.20 (e in replica alle 23) e disponibile on demand.

Scienza, pseudoscienza o credenza popolare?

Il confine tra scienza e pseudoscienza può sembrare labile ma, in alcuni casi, queste dottrine non scientifiche rappresentano soltanto il volto nuovo e ‘moderno’ di superstizioni e credenze popolari. Veicolate sempre più spesso attraverso la rete e i social, vivono un nuovo momento di fortuna e diffusione, mescolando informazioni corrette, bufale e dati scientifici che, nel mare del web, rischiano di trovare lo stesso credito e la stessa dignità.

I "superfood" sono davvero più efficaci degli altri alimenti?

Perché sempre più famiglie hanno paura di vaccinare i propri figli? Quale relazione esiste tra vaccini e autismo? La medicina omeopatica, che per la scienza non contiene alcun principio attivo, è efficace? Perché alcune persone scelgono di far congelare il proprio corpo dopo la morte? I ‘superfood’, quei cibi considerati particolarmente ricchi di proprietà nutritive, intorno ai quali si è sviluppato un fiorente mercato, sono più efficaci degli altri alimenti? I pianeti e l’astrologia hanno un influsso sul nostro destino? Sono queste alcune delle domande a cui risponde l’inchiesta di Sky Tg24.

I reportage, a cura di Sarah Varetto, Alessandro Marenzi e Andrea Bignami, sono stati realizzati da Paola Baruffi, Francesca Cersosimo, Carlo Imbimbo e Chiara Piotto. “Nel nome della scienza” sarà disponibile anche su skytg24.it , con focus e approfondimenti dedicati e sui canali social di Sky Tg24.