Sarà un fine settimana dal tempo sereno al Nord e più instabile al Centro e al Sud quello che attende l’Italia tra sabato 9 e domenica 10 novembre. Previsto nella giornata di domenica un nuovo peggioramento da Ovest con piogge in arrivo. (LE PREVISIONI)

Il meteo di sabato 9 novembre

Si prevede un sabato di schiarite al Nord, dove dopo giorni di piogge tornerà il sole, e di tempo più variabile al Centro e al Sud Italia, che saranno caratterizzati da rovesci.

Le previsioni al Nord

Al Nord è previsto uno strascico di piogge al mattino su Liguria e Nord-Est, con residue nevicate sulle Alpi dai 900 metri di altitudine. Tempo più sereno altrove. Dal pomeriggio previsto tempo discreto ovunque. Le temperature saranno stazionarie, con le massime comprese tra i 10 e i 14 gradi. A Milano si prevede tempo soleggiato, con temperature comprese tra 8 e 13 gradi. Sabato altrettanto sereno a Torino, anche se con fenomeni di nebbia, con temperature tra i 5 e i 13 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro tempo instabile su Sardegna e regioni tirreniche, con piogge e temporali intermittenti in spostamento dalla sera al versante Adriatico. Si prevedono temperature stabili, con massime tra 13 e 18 gradi. A Roma prevista pioggia, soprattutto in mattinata e in serata, e una massima di 16 gradi. A Firenze si attendono temperature tra 7 e 14 gradi e tempo nuvoloso con schiarite nel pomeriggio.

Le previsioni al Sud

Al Sud si attende un sabato dal tempo instabile su Campania e Sicilia e ancora peggiore altrove, con piogge e temporali tra il pomeriggio e la sera. Le temperature saranno stabili: massime tra 16 e 21 gradi. A Napoli sono previste nubi sparse e rovesci con temperature tra 13 e 16 gradi. Stessa situazione a Palermo, con temperature leggermente più alte: minima 14 e massima 17 gradi.

Il meteo di domenica 10 novembre

Migliora il tempo domenica su tutta la Penisola, fatto salvo qualche rovescio su Campania e Calabria tirrenica. Resta sostanzialmente buono il tempo al Nord, con temperature stabili.

Le previsioni al Nord

Molte nubi previste sul Nord-Ovest, ma senza fenomeni degni di nota. Variabilità altrove con più sole sul Nord-Est. Le temperature resteranno stabili, con massime previste tra 11 e 15 gradi. A Milano si attende una domenica soleggiata con qualche nuvola, temperature tra 7 e 13 gradi. A Torino qualche grado in meno (minima 5, massima 11) e tempo nuvoloso con qualche schiarita a metà giornata.

Le previsioni al Centro

Instabilità in aumento in Sardegna, mentre altrove si prevedono nubi sparse con fenomeni occasionali. Il tempo peggiora in serata sul Tirreno, dove sono attese piogge. Temperature stabili, massime tra 13 e 18 gradi. A Roma torna il sole, accompagnato da temperature tra 8 e 16 gradi, almeno fino alla notte quando sono previsti rovesci. A Firenze massima di 15 gradi e tempo soleggiato con qualche venatura.

Le previsioni al Sud

Nel complesso sarà una domenica poco nuvolosa al Sud, salvo variabilità e qualche isolato fenomeno tra Campania, Calabria tirrenica e Sicilia. Temperature stabili, massime tra 16 e 21 gradi. Ancora tempo instabile a Napoli, dove le piogge si alterneranno a locali aperture, con temperature tra 12 e 17 gradi. Meglio a Palermo: sole e massime in risalita a 19 gradi.