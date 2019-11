Un bimbo, nato a Torino con una malattia molto rara e incurabile, è stato abbandonato dai genitori in ospedale. La sua patologia, l'Ittiosi Arlecchino, necessità di assistenza continua e per il momento nessuno si è fatto avanti per adottarlo o farsene carico.

La storia di Giovannino

Come racconta il quotidiano La Stampa, il piccolo è stato ribattezzato Giovannino ed è nato ad agosto all’ospedale Sant'Anna di Torino. I genitori naturali, che lo hanno concepito con l'eterologa, lo hanno abbandonato. Al neonato è stata diagnosticata l'Ittiosi Arlecchino, una patologia molto rara che di fatto lo obbliga a stare lontano dalla luce solare e gli provoca gravi difficoltà respiratorie. Giovannino adesso ha quattro mesi, viene accudito dal personale sanitario del Sant’Anna ma l'ospedale può farsene carico solo fino al sesto mese. Poi deve essere trovata una sistemazione per il piccolo. Ma la sua malattia necessita di una assistenza continua e per ora nessuno si è proposto per adottarlo e nessuna casa-famiglia riesce a farsene carico.

Cosa è l'Ittiosi Arlecchino

La malattia diagnosticata al bimbo è l’Ittiosi Arlecchino, una grave disfunzione congenita della pelle, che in pratica è spaccata in grosse placche quadrangolari che ricordano le pezze colorate del personaggio della commedia dell’arte. La patologia è rarissima: si riscontra un caso ogni milione di nati. La mortalità è molto alta: di solito, chi nasce con l'Ittiosi Arlecchino, muore nelle prime settimane di vita. Il piccolo Giovannino ha superato questa fase acuta ma le sue aspettative di vita restano comunque basse.