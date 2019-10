Nadia Toffa, esce il libro postumo con i suoi pensieri: l'annuncio della madre

Esce il 7 novembre "Non fate i bravi", il nuovo libro di Nadia Toffa, inviata e conduttrice delle Iene morta lo scorso agosto a 40 anni, e i cui proventi saranno devoluti in beneficenza. Lo annuncia la madre Margherita sul profilo Facebook di Nadia. Dopo “Fiorire d'inverno”, in cui aveva raccontato la battaglia contro il cancro, in “Non fate i bravi” sono raccolti i pensieri della Toffa nei suoi ultimi mesi di vita.

Il post della madre su Facebook

"Cari amici, mi fa piacere informarvi – scrive la madre nel post - che il 7 novembre uscirà nelle librerie "Non fate i bravi", un libro che raccoglie i pensieri scritti da Nadia negli ultimi mesi e che lei mi ha chiesto di pubblicare. Per me è importante poter condividere con voi questa iniziativa a cui Nadia teneva tanto. I proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza".