Una rissa tra adolescenti finita a coltellate. È successo a Trieste lungo la Scala dei Giganti, in pieno centro. A farne le spese è un 17enne italiano.

Dopo spintoni, pugni e calci, uno dei minorenni ha etratto un coltello e ha ferito il ragazzo che è riuscito a scendere la scalinata e raggiungere Piazza Goldoni dove è entrato in un fast food per chiedere aiuto ai presenti. Gli uomini del 118 lo anno soccorso e portato all’ospedale di Cattinara con una profonda ferita all’addome. Per il giovane la prognosi è riservata. La Polizia di Stato, sul posto per le indagini, avrebbe accompagnato due testimoni in questura mentre alcune pattuglie sono alla ricerca del colpevole.